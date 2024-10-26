На кадастровый учет в Тюменской области поставлено 115 МКД

По итогам 9 месяцев 2024 года на государственный кадастровый учет в Тюменской области поставлено 115 многоквартирных домов, что на 8,5% выше аналогичного периода прошлого года.

На основании договоров долевого участия зарегистрировано 25 357 прав, что на 24% больше, чем в 2023 году.

– Дольщику больше не нужно самостоятельно обращаться в офисы МФЦ для регистрации права собственности на объект долевого строительства, за него все может сделать застройщик, – пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко.

В своей работе формат подачи документов на регистрацию прав за дольщика на территории региона применяет 61 застройщик, - сообщает Мегатюмень.