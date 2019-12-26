На тюменском ж/д вокзале начнут досматривать багаж

С 1 января 2020 года на железнодорожном вокзале Тюмень начнет работать система досмотра багажа. Необходимое оборудование установлено на входе в здание. Отмечается, что это делается в целях обеспечения транспортной безопасности.

"Все пассажиры и посетители вокзала помимо прохождения через рамки металлодетектора должны будут предъявить для досмотра свой багаж и ручную кладь. Досмотр будет осуществляться с помощью стационарной рентгеновской установки конвейерного типа — интроскопа, позволяющего автоматически распознавать потенциально опасные предметы", — сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

Процедура досмотра занимает определенное время, поэтому Свердловская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к новому режиму работы системы безопасности и рекомендует прибывать на вокзал заблаговременно.