Пассажира с заряженным револьвером задержали на тюменском жд вокзале

Предмет, похожий на пистолет, в вещах пассажира обнаружили 27 октября сотрудники транспортной безопасности, когда он проходил рамку металлодетектора.

В транспортной полиции при досмотре в пакете сотрудники обнаружили револьвер, заряженный шестью патронами. Экспертиза показала, что оружие является нарезным короткоствольным огнестрельным оружием, изготовленным по типу револьвера, а патроны в количестве 6 штук являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 мм.

Как пояснил 60-летний житель станицы Романовской Ростовской области, накануне он прилетел в Тюмень по личным делам. В этот же день под окном выдачи заказов одной из закусочной нашел пакет с пистолетом, который решил оставить себе. На следующий день мужчина пришел на железнодорожный вокзал, чтобы купить билеты и уехать домой, где и был задержан транспортными полицейскими.

В настоящее время в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.