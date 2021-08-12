В Тюмени придумали развлечение для скучающих пассажиров РЖД

Фото предоставлено пресс-службой Тюменского отделения СвЖД

Аудиопутеводитель "Вагончик тронется" по тюменскому железнодорожному вокзалу запущен в Telegram мае этого года. за это время с интерактивным гидом пообщались уже более двух тысяч человек.

Специально для проекта организаторы собрали и записали 12 рассказов пассажиров и работников Свердловской железной дороги. Чтобы их прослушать, надо найти в Telegram аккаунт @KontoraMartin_bot и или отскринить на вокзале стикер с QR-кодом проекта. По ссылке будет доступно 40-минутное путешествие по вокзалу и его окрестностям. Проект помогает пассажирам интересно и познавательно проводить время в ожидании поезда: маршрут включает в себя интерактивные задания и аудиоистории из жизни, связанные с путешествиями на поезде, рассказали в пресс-службе Тюменского отделения СвЖД.