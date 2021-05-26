Тюменцам представили интерактивный маршрут по железнодорожному вокзалу

Мультицентр "Контора пароходства" представил новый маршрут интерактивного гида "Мартин, проводи". Маршрут получил название "Вагончик тронется" и объединил 12 историй тюменцев, связанных с путешествиями и поездами. Познакомиться с ними и совершить аудио-променад по железнодорожному вокзалу можно через Telegram-канал гида.

Маршрут реализуется в сотрудничестве с Тюменским регионом Свердловской железной дороги. По словам режиссера проекта Марии Гущиной, выбор места был неслучайным.

— Мы хотели показать, как важно ценить время. И на вокзале его быстротечность особенно видна. Поезда ходят по расписанию, и потому момент ощущается очень ярко. В маршруте много рассказов об этом. Например, сотрудница вокзала рассказала нам, как много лет назад молодой человек попросил ее встречать тобольские поезда приветствием для особенной девушки. Это продолжалось две недели. Все ждали и верили, что девушка приедет. Видимо, парень упустил какой-то важный момент в жизни и надеялся на второй шанс. Увы, никто не знает, встретились ли они. Поэтому цените то, что происходит здесь и сейчас.

Как признается менеджер проекта Виктория Киселева, отбирать истории было сложно, потому что все они искренние и настоящие.

— Мы собрали около 50 рассказов жителей Тюмени и сотрудников вокзала. В маршрут попали те, в которых тема момента раскрывается наиболее полно. Актеры озвучивания постарались передать все речевые характеристики наших героев, чтобы сохранить живость историй. Получился своего рода театрализованный аудио-променад.

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Начальник тюменского железнодорожного вокзала Дмитрий Верясов уверен, что такая коллаборация с "Конторой пароходства" обязательно привлечет путешественников.

— Вокзалы часто становятся местом, где проводятся выставки, концерты или модные показы. Поэтому мы с радостью согласились поучаствовать в создании такого маршрута. Радует, что тема путешествий поездом притягивает молодежь. Теперь в городе есть проект, который сделает это средство передвижений еще более популярным.

Подключиться к гиду можно, отсканировав QR-код в зале ожидания. Каждый сможет выбрать удобный для себя вариант прохождения маршрута. Те, у кого большой багаж, смогут прослушать истории, не вставая с места. Для более полного погружения в атмосферу создатели проекта рекомендуют посетить все точки променада.

Не исключено, что проект "Вагончик тронется" получит продолжение, ведь осталось еще так много нерассказанного. К тому же, в Тюмени есть и аэропорт, и автовокзал, где тоже постоянно кипит жизнь.

Дарья Юшкова