"Конек-Горбунок" Андрея Арюхова признан лучшим PR-проектом года в Тюменской области

Фото: рейтинговое агентство "Сибирь"

Рейтинговое агентство "Сибирь" совместно с экспертами из разных сфер деятельности представляет ТОП-5 событий года в Тюменской области. В номинации "PR года" победителем стал проект "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Координатором проекта является первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, он призван привлечь еще большее внимание к Тюменской области жителей других регионов и иностранных туристов как к родине великого сказочника. В течение года был запущен сайт, мобильное приложение, установлен арт-объект в центре Тюмени, открыта уличная экспозиция на площади у администрации, состоялся театральный фестиваль одной сказки, реализованы другие идеи.

Всего в рейтинг ТОП-5 событий года в Тюменской области вошли пять ключевых номинаций, победители в которых определены на основе анализа СМИ, опроса жителей региона и с учетом экспертного мнения.

В номинации "Лучший туристический проект года" лидером стал региональный бренд "Visit Tyumen", в рамках которого в 2019 году к 75-летию Тюменской области был выпущен видеоролик "Земля больших людей". Награда будет вручена заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву.

Приз за лучшую организацию концертов получит концертное агентство "Маргарита-Арт", руководитель Маргарита Игонина. В 2019 году в Тюмень благодаря ему приезжали группа "Би-2", группировка "Ленинград", Дима Билан, Сергей Безруков, Любовь Успенская, Сергей Лазарев, Пелагея и другие.

Мероприятием года признан концерт под открытым небом, который Тюменский филармонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер оркестра – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков) исполнил вместе с оперными солистами Мариинки к юбилею области. Постановка собрала около 50 тыс. зрителей на набережной Туры. Организатором выступила Тюменская филармония, подразделение Тюменского концертно-театрального объединения.

В номинации "Арт-объект года" победу одержали светящиеся белые медведи. На Цветном бульваре в декабре появились шестиметровая медведица и трое медвежат, инициатива установки арт-объекта принадлежит компании СУЭНКО. Мишки сразу стали любимым местом для прогулок и фотосессий для жителей и гостей Тюмени.

Информация о рейтинге и список победителей по всем номинациям опубликован на ресурсах популярного информационного проекта "Афиша Тюмень" - в группе "ВКонтакте" и в аккаунте Instagram.