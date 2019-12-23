В Тюмени пьяный водитель на Lexus отправится в колонию

Тюменский районный суд вынес приговор 28-летнему жителю Ноябрьска, повторно пойманному за рулем в нетрезвом состоянии.

В июле 2019 года вблизи села Борки Тюменского района автопатруль ДПС остановил Lexus GS 300. При проверке документов у инспектора возникло подозрение, что водитель пьян. Пройти освидетельствование в наркодиспансере мужчина отказался. Ранее он был осужден за пьяную езду к штрафу в размере 200 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года.

На этот раз суд признал северянина виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ) и назначил ему 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На 2 года 9 месяцев мужчина лишен права управлять транспортом.