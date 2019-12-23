Более сотни пьяных тюменцев поймали за рулем за неделю

10:15 23 декабря 2019
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Дополнительные мероприятия по выявлению нетрезвых водителей в выходные дни проводит ГИБДД Тюменской области. За минувшую неделю на тюменских дорогах автоинспекторы отстранили от управления транспортом более 150 водителей в состоянии опьянения.

"Одного из автомобилистов задержали в центре Тюмени, на улице Геологоразведчиков, где находится несколько образовательных учреждений. Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения и оказал сопротивление полицейским", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Мероприятия по противодействию нетрезвому вождению пройдут во всех муниципалитетах области, под особый контроль автоинспекторы возьмут небольшие населенные пункты, проводя их объезды во время контроля за движением.

Теги: ГИБДД , проверки
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