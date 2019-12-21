Как правильно заводить автомобиль в мороз? Советы тюменцам

На следующей неделе в Тюмени ожидается похолодание до -23 градусов. По словам автомеханика, руководителя тюменского СТО Антона Хабычева, когда температура падает ниже -18 градусов, аккумулятор лучше заносить в квартиру или оставлять в гараже, где держится плюсовая температура.

"При такой температуре даже полностью заряженный аккумулятор фактически отдает лишь 40% своего ресурса, а севшая батарея вообще не способна запустить двигатель. Не забывайте заливать зимнее масло, оно снизит нагрузку на стартер за счет малого сопротивления вращающихся механизмов. И, что важно для дизельных моторов, заливайте только зимнее топливо, для этого выбирайте проверенные АЗС", - отмечает эксперт.

Есть и небольшая хитрость: если вы не занесли АКБ домой в морозы и машина простояла во дворе всю ночь, перед запуском двигателя попробуйте на 3-4 секунды включить все электрооборудование (магнитофон, дальний свет, печку, аварийную сигнализацию), резкая нагрузка на аккумулятор заставит его встрепенуться.

Помните, что во время запуска карбюраторного ТС с механической АКПП нужно несколько раз нажать на педаль газа, так топливо попадет в цилиндры. Запускайте авто краткими сессиями, по 3-5 секунд с перерывами в 30-40 секунд, ведь, если стартер вращается длительное время, быстро разряжается АКБ и можно залить свечи зажигания. Когда двигатель запустился, отпускайте педаль газа через 15-20 минут.

Для дизельных машин рекомендации немного другие – если вы начали запускать двигатель, то крутить стартер можно до 10 секунд, а если вы слышите, что авто начинает заводиться, лучше крутить его до полного запуска, а мотор прогревать после этого на 1500 оборотов. И не бросайте сцепление сразу, иначе есть риск заглохнуть.

И главное – никогда не грейте двигатель и топливную систему с помощью открытого огня, это очень опасно. Также запрещено поливать мотор кипятком, на морозе может лопнуть металл, а в блоке легко образуются микротрещины. Согревать авто можно только водой комнатной температуры, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".