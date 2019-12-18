В Тюмени откроют резиденцию Деда Мороза

На этой неделе на площади 400-летия Тюмени состоится открытие главной городской елки и резиденции Деда Мороза.

Программа к открытию елки стартует 20 декабря в 18 часов. Тюменцев ждут концерт, фейерверк, хоровод вокруг лесной красавицы и другие праздничные развлечения.

21 декабря в 15 часов на площади у Тюменского драмтеатра состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза. Зимний волшебник будет ждать гостей в деревянном дворце. Каждый сможет прочитать стишок и получить сладкий подарок, обняться с волшебником и сделать памятное фото. Дедушка будет ждать гостей каждый день с 15:00 до 19:00. Резиденция будет открыта до 14 января, кроме 1 января, сообщили в департаменте культуры администрации Тюмени.