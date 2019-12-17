В Тюмени фирму оштрафовали за повреждение водопровода на улице Клары Цеткин

Прокуратура Калининского округа Тюмени провела проверку по факту повреждения водопровода в районе ул. Клары Цеткин, 29. В результате виновную в этом фирму оштрафовали.

Инцидент произошел 21 октября 2019 года. ООО "АльфаСтрой" при выполнении работ повредило чугунный водопровод, в из-за чего было ограничено холодное водоснабжение в семи жилых домах и нескольких административных зданиях. Фирма устранила повреждение своими силами.

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатам рассмотрения дела оштрафовало организацию на 20 тыс. рублей.