Тюменьгортранс рассказал о графике автобусов в новогодние праздники

10:30 16 декабря 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Во время новогодних праздничных дней, с 1 по 8 января, в Тюмени  городской пассажирский транспорт будет работать по графикам воскресных дней. Уточнить расписание можно по номеру телефона информационно-справочной службы Тюменьгортранса 8-800-250-07-22, звонок бесплатный.

В праздники режим маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ №97 "з-д Медоборудования — с/о Искра 2" и №129 "з-д Медоборудования — с/о Ромашка" остается без изменений.

Теги: автобусы , Новый год , праздники , Тюменьгортранс
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2019