Тюменьгортранс рассказал о графике автобусов в новогодние праздники

Во время новогодних праздничных дней, с 1 по 8 января, в Тюмени городской пассажирский транспорт будет работать по графикам воскресных дней. Уточнить расписание можно по номеру телефона информационно-справочной службы Тюменьгортранса 8-800-250-07-22, звонок бесплатный.

В праздники режим маршрутов регулярных перевозок до садоводческих товариществ №97 "з-д Медоборудования — с/о Искра 2" и №129 "з-д Медоборудования — с/о Ромашка" остается без изменений.