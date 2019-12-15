Тюменцам напоминают об ответственности за незаконную вырубку елок

В Тюменской области с 16 декабря будет усилено патрулирование лесов. Накануне новогодних праздников специалисты будут отслеживать незаконную вырубку хвойных деревьев.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса региона, сотрудники федерального государственного лесного надзора будут проводить рейды совместно с правоохранительными органами в целях сохранения хвойного молодняка. В это же время будут организованы проверки транспорта, перевозящего древесину с использованием информационной системы ЛесЕГАИС, пишет ИА "Тюменская линия".

Усиленный режим охраны хвойных лесов уже усилен в Воронежской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Московской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Томской областях.

Рослесхоз предупреждает, что незаконно срубленная новогодняя елка, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет за собой штраф: для физических лиц в размере от 3 тыс. рублей, для юридических ‒ от 200 тыс. рублей. Если же сумма причиненного ущерба превысит 5 тыс. рублей, то материалы о выявленных нарушениях будут направляться в органы внутренних дел и прокуратуры. В этом случае ответственность наступает уже уголовная.

Отметим, за время зимних праздников 2018-2019 годов было незаконно срублено порядка 5 тыс. деревьев, причиненный лесам вред составил более 557 млн рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Иркутской и Томской областях.

Итоги текущей природоохранной кампании будут подведены в конце января 2020 года.