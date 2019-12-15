Кинологи дают советы тюменцам по обращению с бродячими собаками

Тюменцы нередко сообщают о бродячих собаках, которые появляются в разных районах и пригородах. Безнадзорные животные нередко появляются на Лесобазе, на Войновке, на Маяке и в поселке Боровском. Необходимо знать, как вести себя при встрече с ними.

Кинологи советуют тюменцам, встретивших бродячих собак, сделать вид, что вы ничего не заметили. Нужно не обращать внимания на животных и просто идти, отклонившись от маршрута таким образом, чтобы обойти их за 2-3 метра. Не следует смотреть собаке в глаза – они могут расценить это как угрозу, но при этом держите пса в поле зрения.

Если собака рычит, проявляет агрессию, можно сначала спокойным голосом сказать: "Фу! Нельзя!", - и уверенно двигаться дальше. Так вы дадите понять, что никакой опасности не представляете, что не претендуете на ее территорию или еду.

Если собака все же нападает, используйте подручные предметы, чтобы защитить открытые части тела и отпугнуть животное. Это могут быть сумка, длинные ключи, зонт, расческа, каблуки-шпильки, камень, палка, даже надутый воздухом пакет или брошенную в морду мелочь собака воспримет как устрашающий предмет, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Отловом безнадзорных животных на территории города Тюмени занимается МКУ "ЛесПаркХоз". Оставить заявку об агрессивной собаке можно по телефону диспетчерской службы: 44-54-02 (с 08:00 до 17:00 по будням); по телефону Центра информирования населения – 45-15-20 (в будни с 17:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни), а также по e-mail: 479292@mail.ru.

На территории Тюменского района заявки принимают в администрации Тюменского муниципального района по тел. 28-88-32 или в администрации своего сельского поселения (в п. Боровском это тел. 723-889).