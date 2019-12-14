Тюменцы могут установить в домах газовые анализаторы

Современные датчики утечки газа, способные перекрывать его подачу в случае аварийной ситуации, рекомендуют установить тюменцам в домах и подъездах. Это поможет избежать трагедий.

Принцип работы такого датчика прост: анализирует проходящий через него воздух, улавливает опасные вещества и подает звуковой или световой сигнал, оповещая о критической ситуации. Современные приборы могут перекрывать поступление газа, запускать вытяжную систему вентиляции, а также сигнализировать на диспетчерский пульт пожарной охраны и отправлять смс-оповещения на мобильные телефоны хозяев дома.

Самое главное при покупке такого прибора - удостовериться, что он рассчитан на распознавание природного газа, а не угарного или углекислого.

Проводные сигнализаторы просты в обращении и доступны по цене (в магазинах Тюмени стоят в районе 800-900 руб.), но потребляют много электроэнергии. Беспроводные работают от аккумулятора, поэтому устанавливать их можно даже при отсутствии электричества. Но стоимость их гораздо выше - от 1700 до 3000 руб, уточняет "Комсомольская правда – Тюмень".

К тому же важно знать, что хотя бы раз в год нужно проводить процедуру освидетельствования работоспособности датчика, чтобы он не подвел в самый неподходящий момент.

В региональном МЧС напоминают, что при обнаружении запаха газа необходимо сообщить об этом в газовую службу по телефону 04; увести людей из загазованной среды, не включать/выключать электроосвещение, не зажигать огонь, проветрить помещение.