В прокуратуре пройдет общероссийский день приема граждан

10:25 10 декабря 2019
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В четверг, 12 декабря, в прокуратуре Тюменской области состоится личный прием граждан. Прием пройдет с 12.00 до 20.00 в порядке живой очереди.

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Прием состоится в здании прокуратуры Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31).

В общероссийский день приема граждан прием будет осуществляться и в территориальных прокуратурах.

Теги: прием граждан , прокуратура
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