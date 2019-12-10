В прокуратуре пройдет общероссийский день приема граждан

В четверг, 12 декабря, в прокуратуре Тюменской области состоится личный прием граждан. Прием пройдет с 12.00 до 20.00 в порядке живой очереди.

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Прием состоится в здании прокуратуры Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31).

В общероссийский день приема граждан прием будет осуществляться и в территориальных прокуратурах.