Тюменцам напоминают о необходимости установить зимние шины на авто зимой

К началу календарной зимы тюменцы обязаны были установить зимние шины на свои автомобили. Соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря 2019 года.

Как написано в техническом регламенте Таможенного союза, теперь с 1 декабря по 29 февраля эксплуатация машин, неукомплектованных зимней резиной, запрещается. В областной госавтоинспекции отметили, что пока административный кодекс никакого наказания за езду на летней резине в холодное время года не предусматривает, сотрудники ГИБДД могут только рекомендовать переобуть автомобиль, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Напомним, что если на транспортном средстве на одну ось установлены шины различных размеров, с разным рисунком протектора, морозостойкие и неморозостойкие, ошипованные и нет, то это уже является технической неисправностью и за это положен штраф. Кроме того, запрещено эксплуатировать автомобиль с двумя летними и двумя зимними шинами.