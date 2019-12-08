Жительницы Уватского района прошли медосмотр на современном передвижном маммографе

Передвижной маммограф тюменского МКМЦ "Медицинский город" в течение полутора недель работал в Уватском районе. Более 470 женщин из разных населенных пунктов получили возможность пройти профилактический осмотр на современном оборудовании недалеко от дома.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, передвижной маммограф колесил по Уватскому району, сделав семь остановок. Участковая медсестра Областной больницы №20, член Ассоциации медсестер Анна Чукомина отметила, что работать с населением помогали волонтеры, которые обзванивали жителей и ходили по домам, оповещая женщин о необходимости пройти обследование, напоминая о факторах риска и своевременной профилактике рака молочной железы.

По словам главного врача уватской больницы Азата Кинчагулова, обследование прошли 474 женщины, хотя по плану охват должен был составить около 360. По предварительным результатам наши жительницы здоровы, но со снимками предметно еще будут работать специалисты.