Православная ярмарка в Тюмени вызвала рекордный ажиотаж

Фото пресс-службы Тобольской митрополии

Около 30 тысяч человек посетили Предрождественскую Сибирскую православную выставку-ярмарку "Духовные традиции и богатство России". Мероприятие, которое проходило в Выставочном зале в ноябре, поставило своеобразный рекорд осени 2019 года.

Как рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков, ярмарка вызвала настоящий ажиотаж. Участники выставки представляли монастыри и храмы России, Украины, Белоруссии, Греции, благодаря чему она стала самым посещаемым мероприятием осени. Проходит она уже в 14-й раз и с каждым годом собирает все большее число как участников, которых набралось около 150, так и посетителей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Кроме того, в ноябре прошло еще одно крупное мероприятие - VII открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020. В нем приняли участие более 450 человек и свыше 600 экспертов. Одна из самых масштабных площадок конкурса располагалась именно в выставочном зале: соревнования проходили среди маляров, плотников, штукатуров и механизаторов.

По словам Михаила Брудкова, в декабре одной из самых ожидаемых и популярных станет "Новогодняя ярмарка".