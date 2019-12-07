Упоровцы покажут "Танцы без границ"

Конкурс-фестиваль "танцы без границ" пройдет в Упорово 20 декабря. Принять участие в нем планируют более 200 человек, пишет ИА "Тюменская линия".

По слвоам директора Центра культуры и досуга Татьяны Пестеревой, фестиваль успешно дебютировал в 2018 году и обещает стать традиционным. В этом году за звание лучших будут бороться танцевальные коллективы каждого из 14 поселений района и трудовые коллективы предприятий и организаций Упорово.

"Команды уже выбирают творческие номера для выступлений. Каждая должна будет представить два танца: один на военную тематику в связи со стартовавшим годом 75-летия Великой Победы, второй – произвольный, в любом из танцевальных стилей и направлений. Помогать в подготовке непрофессиональным артистам будут хореографы нашего Центра и специалисты Домов кульутры", – отметила она.

Победителями фестиваля станут обладатели Гран-при, трех призовых мест и приза зрительских симпатий. Напомним, что Гран-при первого фестиваля завоевал коллектив агрофирмы "КРиММ".

Будущие участники танцевальной битвы уже готовятся к ней. Как рассказала глава Видоновского сельского поселения Людмила Тумашова, коллектив которого занял по итогам "Танцы без границ – 2018" первое место, репетиции в местном доме культуры идут почти каждый вечер. "Номера придумали наши девушки-энтузиастки учитель Софья Москалёва и воспитатель Наталья Романова. Один из танцев будет сюжетный, мы разучиваем движения, всем хочется выступить максимально ярко, без ошибок. Сейчас нас 16 человек, правда мужчины, которые также выйдут на сцену, из-за занятости пропускают репетиции. Готовить костюмы помогают участницы клуба ветеранов "Серебряная нить", материал уже закупили и раскроили. Времени до фестиваля осталось немного, конечно, волнуемся, готовимся и надеемся на успех", – поделилась участница предстоящего конкурса.