Тюменцы могут отдать ненужные новогодние костюмы малоимущим

Ненужные новогодние костюмы, зимнюю одежду и обувь тюменцы могут сдать в "Лавку добра" центра "Семья" в рамках акции #щедрыйвторник.

Вещи не обязательно должны быть новыми, можно и б/у, но в хорошем состоянии. Помочь многодетным, малоимущим семьям, пожилым одиноким людям так просто, не нужно никаких денежных вложений, а только большой разбор гардероба. Принести вещи можно в любое время суток по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а (в нерабочее время можно оставить у охраны), пишет Мегатюмень.