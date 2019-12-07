Тюменцы могут отдать ненужные новогодние костюмы малоимущим

11:42 07 декабря 2019
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pixabay.com

Ненужные новогодние костюмы, зимнюю одежду и обувь тюменцы могут сдать в "Лавку добра" центра "Семья" в рамках акции #щедрыйвторник.

Вещи не обязательно должны быть новыми, можно и б/у, но в хорошем состоянии. Помочь многодетным, малоимущим семьям, пожилым одиноким людям так просто, не нужно никаких денежных вложений, а только большой разбор гардероба. Принести вещи можно в любое время суток по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а (в нерабочее время можно оставить у охраны), пишет Мегатюмень.

Теги: благотворительность
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