Тюменские студенты сразятся за киберкубок

Фото - Киберспорт-Тюмень

7 и 8 декабря в Тюмени пройдет финал региональной Студенческой киберспортивной лиги. Его участниками станут студенты высших и средних специальных учебных заведений. Победители выйдут в четвертый сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги в 2020 году, призовой фонд в этом году равен двум миллионам рублей.

Соревнования пройдут по следующим дисциплинам:

- CounterStrike: Global Offensive;

- Dota 2;

- Hearthstone;

- Clash Royale;

- Warcraft III.

Финал турнира начнется 8 декабря в 10:00 в Технопарке (улица Республики, 142), вход для зрителей и болельщиков бесплатный, но нужна регистрация.