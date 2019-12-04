Тюменские студенты сразятся за киберкубок

7 и 8 декабря в Тюмени пройдет финал региональной Студенческой киберспортивной лиги. Его участниками станут студенты высших и средних специальных учебных заведений. Победители выйдут в четвертый сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги в 2020 году, призовой фонд в этом году равен двум миллионам рублей.
Соревнования пройдут по следующим дисциплинам:
- CounterStrike: Global Offensive;
- Dota 2;
- Hearthstone;
- Clash Royale;
- Warcraft III.
Финал турнира начнется 8 декабря в 10:00 в Технопарке (улица Республики, 142), вход для зрителей и болельщиков бесплатный, но нужна регистрация.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru