Тюменские росгвардейцы получили ключи от новых квартир

В преддверии нового года пять семей военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Тюменской области получили ключи от просторных квартир в новом районе областной столицы.
В торжественной обстановке новосёлы получили поздравления от начальника Управления Росгвардии по Тюменской области полковника полиции Евгения Симакова и командира ОМОН полковника полиции Олега Сидорчика.
"Под новый год это отличный подарок для нашей многодетной семьи. Очень благодарен руководству управления и губернатору за содействие в получении квартиры, за улучшение жилищных условий и реализацию давней мечты детей – иметь свою просторную детскую комнату", - поделился офицер ОМОН.
Всего с начала 2019 года в Тюмени более 160 семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечены новыми квартирами, сообщает пресс-служба ведомства.
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