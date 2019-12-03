Тюменские росгвардейцы получили ключи от новых квартир

Фото Управления Росгвардии по Тюменской области

В преддверии нового года пять семей военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Тюменской области получили ключи от просторных квартир в новом районе областной столицы.

В торжественной обстановке новосёлы получили поздравления от начальника Управления Росгвардии по Тюменской области полковника полиции Евгения Симакова и командира ОМОН полковника полиции Олега Сидорчика.

"Под новый год это отличный подарок для нашей многодетной семьи. Очень благодарен руководству управления и губернатору за содействие в получении квартиры, за улучшение жилищных условий и реализацию давней мечты детей – иметь свою просторную детскую комнату", - поделился офицер ОМОН.

Всего с начала 2019 года в Тюмени более 160 семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечены новыми квартирами, сообщает пресс-служба ведомства.