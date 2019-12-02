Тюмень за день: 2 декабря

В Тюмени мужчина выпал из многоэтажки
Тело было найдено под окнами жилого дома на улице Энергостроителей.
В правительстве области назначена руководитель аппарата губернатора
Распоряжение о назначении Ольги Мамонтовой подписал сегодня Александр Моор.
В Тюмени задержали серийного грабителя
В областном центре по подозрению в серии тяжких преступлений задержан 24-летний местный житель. Одна из жертв молодого человека скончалась.
В Тюмени пройдет форум-выставка для людей с ограниченными возможностями
Первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти состоится 12 декабря в Легкоатлетическом манеже.
В "Конторе пароходства" завязали первые узлы дружбы и сотрудничества
Новая площадка для проведения различного рода мероприятий разместилась на набережной в отреставрированном здании конца XIX века, принадлежавшего купцу Колмакову.
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