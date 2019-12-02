Тюмень за день: 2 декабря

В Тюмени мужчина выпал из многоэтажки

Тело было найдено под окнами жилого дома на улице Энергостроителей.

В правительстве области назначена руководитель аппарата губернатора

Распоряжение о назначении Ольги Мамонтовой подписал сегодня Александр Моор.

В Тюмени задержали серийного грабителя

В областном центре по подозрению в серии тяжких преступлений задержан 24-летний местный житель. Одна из жертв молодого человека скончалась.

В Тюмени пройдет форум-выставка для людей с ограниченными возможностями

Первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти состоится 12 декабря в Легкоатлетическом манеже.

В "Конторе пароходства" завязали первые узлы дружбы и сотрудничества

Новая площадка для проведения различного рода мероприятий разместилась на набережной в отреставрированном здании конца XIX века, принадлежавшего купцу Колмакову.