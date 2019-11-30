В Абалаке откроется резиденция Сибирского Деда Мороза

Жители Тюменской области и туристы смогут посетить резиденцию Сибирского Деда Мороза, которая откроется в туристическом комплексе "Абалак" 1 января 2020 года. В течении семи праздничных дней всех желающих будут ждать сказочные герои, нарядная новогодняя елка, настоящие зимние забавы и традиционная русская кухня.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" администратор туркомплекса "Абалак" Галина Ихсанова, традиционно Абалак в новогодние праздники посещают немало туристов. А резиденция, которая в этом году расположится в высоком деревянном тереме с резными окошками, работает ежегодно с 2010 года.

"В этом году мы готовим множество сюрпризов для своих гостей. Гости резиденции смогут побывать в приемной Дедушки Мороза и посидеть на его троне. Есть у Деда Мороза и та самая заветная табуреточка родом из детства, встав на которую, можно будет рассказать стихотворение и получить фирменный подарок. По соседству с теремом Деда Мороза в избушке на курьих ножках расположится гостеприимная Баба-Яга, которая угостит всех горячими пирогами и блинами", - рассказала она.

Юных посетителей туркомплекса порадует контактный зоопарк, в котором живут лошади, коровы, бык, енот, овцы и бараны. Всем желающим разрешат не только покормить зверей, но сфотографироваться с ними, а также прокатиться на Морозовой лошадке.

Любителям активного отдыха предложат прокатиться с деревянной горки, покататься на коньках и на оленях. Праздничную атмосферу создаст пушистая елка с новогодними игрушками, вокруг которой ребятишки со сказочными героями водят хороводы и поют песни.

Галина Ихсанова отметила, что посетить резиденцию Сибирского Деда Мороза можно как своей семьей, так и большой компанией.