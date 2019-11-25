Тюменцев просят быть осторожными на водоемах

Сегодня в Тюмени стартовал первый этап ежегодной акции "Безопасный лед". Ее цель — предупреждение несчастных случаев на воде в осенне-зимний период.

Специалисты городской администрации и представители Главного управления МЧС России по Тюменской области посетят места массового выхода людей на лед водоемов. С горожанами проведут профилактические беседы и вручат памятки о необходимости соблюдения мер безопасности и действиях в случае провала.

"Лед никогда не бывает абсолютно безопасным. Погодные условия и незаметные или неизвестные факторы могут внезапно превратить, казалось бы, надежный лед в смертельно опасный, — отмечают специалисты департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени. — Если вы сомневаетесь в его прочности — не выходите на лед".

Любителям зимней рыбалки советуют брать с собой спасательные средства и ограждать предупредительными знаками проруби, лунки, и майны.