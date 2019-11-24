Тюменцы могут удивить необычными домашними питомцами

Среди домашних животных у жителей Тюмени лидируют коты и кошки. В 2019 году город занял 15-е место по России среди тех, кто любит кошек больше, чем собак. Самые популярные породы – это шотландские, британские, мей-куны, донские сфинксы и бенгальские кошки. Однако тюменцы могут удивить и необычными питомцами.

В домах тюменцев распространены попугаи, рыбки, хомяки и черепахи. На ул. Декабристов разводят пермских голубей, а в Падерино торгуют лесными птицами: здесь можно найти чечеток, щеглов, снегирей, чижей, зеленушек и других. Улиток ахатин многие раздают даже бесплатно, пишет "Тюменская область сегодня".

В Метелево живут заводчики павлинов, а некоторые жители ул. Широтной держат дома фазанов и бородатых ящериц. На Домостроителей готовы удивить тропическими бабочками, на ул. Беляева продают гигантских ручных пауков, а в Заречном предлагают новорожденных ежиков.

По словам ветеринарного врача Екатерины Сырчиной, современные технологии позволяют привозить и выращивать в сибирских условиях экзотических животных и птиц. Главное в этом случае, чтобы хозяева чувствовали ответственность за своих питомцев и брали их не только для того, чтобы реализовать свои амбиции.