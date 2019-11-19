В Тюменской области разыскали двух воспитанниц "Борков"

11:40 19 ноября 2019
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В Тюменской области организована доследственная проверка по факту пропажи двух воспитанниц дома социальной реабилитации семей и детей "Борки", расположенного в Тюменском районе. Утром 11 ноября девочки ушли из центра и не вернулась.

"Благодаря слаженной работе СКР и МВД удалось найти живыми и невредимыми пропавших школьниц. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было", — говорится в сообщении СУ СКР по Тюменской области. Обстоятельства пропажи подростков устанавливаются.

Теги: без вести пропавшие , школьники
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