Тюменец отправится в колонию за пьяную езду

В Абатском районе Тюменской области к лишения свободы за пьяную езду осужден 39-летний местный житель.

В августе 2019 года на трассе Майский — Абатское автопатруль ДПС обратил внимание на автомобиль "ВАЗ-21074", водитель которого при виде полицейских резко остановился и вышел из машины. Инспекторы узнали в нем человека, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения по ст. 264.1 УК РФ. На этот раз мужчина вновь был пьян, было возбуждено уголовное дело.

Суд по совокупности приговоров назначил ему один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишил его права управления транспортом.