Тюменцев приглашают проверить сердце

В эту субботу, 16 ноября, с 9 до 15 часов в территориальных поликлиниках Тюмени пройдет акция "Доктор с Вами", которая на этот раз будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В отделениях профилактики медучреждений можно будет пройти экспресс-тест на холестерин, определить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, а также сделать электрокардиограмму. По итогам обследований будет возможность проконсультироваться со специалистом. Предварительная запись не требуется.

Пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), а также АО "Здоровье" (ул. Маршала Захарова, 13) могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.