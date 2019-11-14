Тюменцев приглашают проверить сердце

В эту субботу, 16 ноября, с 9 до 15 часов в территориальных поликлиниках Тюмени пройдет акция "Доктор с Вами", которая на этот раз будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
В отделениях профилактики медучреждений можно будет пройти экспресс-тест на холестерин, определить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, а также сделать электрокардиограмму. По итогам обследований будет возможность проконсультироваться со специалистом. Предварительная запись не требуется.
Пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), а также АО "Здоровье" (ул. Маршала Захарова, 13) могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru