На Харьковской ограничено движение из-за провалившегося асфальта

16:05 12 ноября 2019
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Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Сегодня в Тюмени дорожное покрытие провалилось на пересечении улиц Харьковской и Одесской. По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, сейчас ограничено движение транспорта по улице Харьковской от улицы Одесской в направлении улицы Пермякова. От улицы Пермякова к улице Одесской транспорт движется без ограничений.

"Регулируют движением и обеспечивают безопасность на участке дороги инспекторы дорожно-патрульной службы. На месте также работают инспекторы дорожного надзора ГИБДД и специалисты дорожных служб", — сообщает ГИБДД.

Теги: дорожное движение , ремонт
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