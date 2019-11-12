На Харьковской ограничено движение из-за провалившегося асфальта

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Сегодня в Тюмени дорожное покрытие провалилось на пересечении улиц Харьковской и Одесской. По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, сейчас ограничено движение транспорта по улице Харьковской от улицы Одесской в направлении улицы Пермякова. От улицы Пермякова к улице Одесской транспорт движется без ограничений.

"Регулируют движением и обеспечивают безопасность на участке дороги инспекторы дорожно-патрульной службы. На месте также работают инспекторы дорожного надзора ГИБДД и специалисты дорожных служб", — сообщает ГИБДД.