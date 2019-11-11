Тюмень за день: 11 ноября

В Тюменской области появилось 469 камер наблюдения в публичных местах
В областном центре оборудовали 172 новые камеры.
В Тюмени прикрыли крупный подпольный цех по производству водки и коньяка
По предварительной оценке, сумма изъятого немаркированного алкоголя превышает 35 миллионов рублей.
МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде
В дневные часы 12 ноября гололедные явления сохранятся.
У Руслана Кухарука новый заместитель, который будет курировать вопросы цифровизации
Руководитель аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко переходит на работу в администрацию Тюмени заместителем главы города.
У тюменки выманили 1,3 млн рублей за "обряды исцеления"
Тюменка оставила заявку на сайте с услугами экстрасенсов.
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