Тюмень за день: 11 ноября

18:00 11 ноября 2019
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В Тюменской области появилось 469 камер наблюдения в публичных местах

В областном центре оборудовали 172 новые камеры.

В Тюмени прикрыли крупный подпольный цех по производству водки и коньяка

По предварительной оценке, сумма изъятого немаркированного алкоголя превышает 35 миллионов рублей.

МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде

В дневные часы 12 ноября гололедные явления сохранятся.

У Руслана Кухарука новый заместитель, который будет курировать вопросы цифровизации

Руководитель аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко переходит на работу в администрацию Тюмени заместителем главы города.

У тюменки выманили 1,3 млн рублей за "обряды исцеления"

Тюменка оставила заявку на сайте с услугами экстрасенсов.

Теги: Тюмень за день
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