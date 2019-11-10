На тюменских прилавках преобладают мандарины из Марокко и Абхазии

В преддверии зимы тюменцы стали активнее покупать мандарины. На прилавках в основном можно найти цитрусы из Марокко и Абхазии, отличить их можно по размеру и вкусу.

Как рассказал начальник отдела логистики крупнейшего оптово-розничного центра Тюменской области по торговле фруктами и овощами Антон Величко, тюменцы активнее покупают марокканские фрукты. Некоторые готовы есть мандарины не только зимой, а круглый год.

Тюменка Мария Гилева поделилась своим опытом: "Выбираю фрукты крупные с толстой, легко снимающейся кожурой. Предпочитаю сорт сантра — они сладкие и почти всегда без косточек. Второй секрет — фрукты не должны блестеть или быть липкими. Конечно, в мандаринах нет пестицидов (из-за лимонной кислоты), но они могут быть обработаны фунгицидами для транспортировки. И, наконец, третье правило — обязательный душ для фруктов: основная часть микробов содержится именно на кожуре и легко может попасть на мякоть, когда мы чистим мандарин".

Тем не менее, врачи рекомендуют не увлекаться мандаринами в большом количестве. В них много витаминов и мало калорий, но нужно знать меру. Врач-диетолог Ольга Смирнова напомнила, что цитрусовые не рекомендуется есть людям с аллергией, гастритом и язвой желудка, холециститом и гепатитом.