Тюменские предприниматели получили цветы, зелень, ягоды и фрукты из Армении

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора в пункте пропуска международного аэропорта "Рощино" проверили и подтвердили фитосанитарную безопасность трех партий подкарантинной продукции из Армении.

В доставленных из Армении партиях было 27 800 цветков лимониума, матиоллы, герберы, альстромерии, 365 кг зелени кинзы, мяты, базилика, руколы и 634 кг свежих клубники, абрикосов и шелковицы.

"В результате проведения документарного контроля, осмотра и досмотра подкарантинной продукции на выявление карантинных объектов, Управлением Россельхознадзора выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), удостоверяющие фитосанитарную безопасность продукции", - сообщается на сайте Россельхознадзора.

В мае и июне региональное правительство заявляло о усилении сотрудничества с Арменией и укреплении социально-экономических отношений, а в расписании полетов из "Рощино" в летнем сезоне появилось направление Тюмень-Баку.