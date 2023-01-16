Какие фрукты и овощи рекомендуется включать в зимний рацион

Чтобы зимой сохранять активность, важно включать в рацион следующие продукты питания.

Белокочанная, краснокочанная, пекинская, брюссельская капуста и брокколи – все это разнообразие богато витаминами и минералами. Еще один ценный вариант – квашеная капуста. Кстати, в ней всего 16 калорий на 100 грамм продукта.

Морковь. Она должна быть яркого рыжего цвета. Идеальная сочная морковка для салата имеет закругленный носик. Свежий плод можно натереть и съесть с сахаром, медом или с чесноком.

Картофель, лук, свекла и редька идеально подходят для супов и салатов. Их можно тушить и запекать – любой вариант вкусен и полезен. Редька особенно полезна в сезон простуд, она обладает бактерицидными свойствами.

Зимние томаты обычно с неярко выраженным вкусом и зачастую похожи на пластиковый муляж. Для свежих блюд зимой лучше выбирать черри. Тушить овощи можно и вовсе с томатным соком и консервированными помидорами.

Апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, свити, помело и грейпфруты. Все они будут актуальны как минимум до марта. В цитрусовых содержится большое количество витаминов С и группы В. Они не только снижают риск развития остеопороза, сахарного диабета 2 типа, гиперлипидемии и атеросклероза, но и заряжают нас хорошим настроением.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области уверены, что полезной может быть практически любая еда, если она сбалансированная. Также зимой важно следить за водным балансом организма, сообщает Тюменская область сегодня.