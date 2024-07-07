Как выбрать вкусные персики, рассказали тюменцам

Покупать персики лучше в стационарных местах торговли или специализированных торговых точках с навесом, стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду. Качество и безопасность продукции должно подтверждаться документами.

При покупке персиков стоит отдать предпочтение фруктам на развес или расфасованным в открытые контейнеры, чтобы была возможность оценить их по запаху и на ощупь. Им нужен кислород, поэтому в пищевой пленке или в полиэтиленовых пакетах хранятся плохо.

Упругость ровной кожицы без пятен, морщинок и вмятин – первый признак вкусных плодов.

Цвет кожицы должен быть естественным. Самым опасным признаком присутствия химикатов считаются фиолетовые прожилки на кожице. Зеленые пятна свидетельствуют о незавершенном созревании, а темные – о начале процесса гниения.

Запах должен ощущаться. Персики без характерного аромата могут оказаться недозрелыми или обработанными химикатами.

Чистые фрукты должны быть без липких пятен и посторонних вещество. К ворсинкам плодов может прилипать листва или другие природные компоненты без плесени или стружки – признаков заболеваний, неправильного хранения или начала процесса гниения, сообщает Тюменская область сегодня.