На какие ягоды, фрукты и овощи следует обратить внимание в июне, рассказали тюменцам

Употреблять овощи и фрукты нужно правильно, и предпочтение следует отдавать сезонной продукции – она богаче полезными веществами и более свежая. Употребляя ее, можно получить максимальное количество минеральных веществ, витаминов и антиоксидантов.

Специалисты Роспотребнадзора в июне советуют обратить внимание на кабачки и баклажаны, а также на различные виды капусты – белокочанную, брокколи, пак-чой, цветную и кольраби. Можно употреблять лук репчатый и порей, молодой горошек и картофель, морковь, свеклу, огурцы, сладкий перец и помидоры, редис и редьку. Желанным гостем на столе станет сельдерей, спаржа и стручковую фасоль, артишоки.

Отправляясь за фруктами, стоит выбирать абрикосы, нектарины и персики. Как раз сейчас они появляются на рынках и в супермаркетах. Из ягод предпочтение следует чернике, землянике, клубнике, красной смородине, крыжовнику, малине. И, конечно, не забывать про вишню и черешню.

Одним из обязательных "летних" блюд являются салаты. Из зелени наиболее актуальны кресс-салат, кочанный и листовой салат, рукола, кинза, базилик, петрушка, розмарин, мята, зеленый лук, молодые побеги чеснока, сельдерей, шпинат и щавель, крапива.

Для тех, кто сидит на диете, овощи, фрукты и зелень – настоящее спасение. Диетологи советуют заменять ягодами и фруктами десерты – правда, в их употреблении важно соблюдать меру. Несколько советов тем, то хочет сбросить вес, дает Оксана Ватуля − руководитель тобольской "Зеленой фермы", где выращивают микрозелень и готовят сок из молодых побегов пшеницы.

− Пейте сок, ешьте микрозелень, салат с рыбой или с курицей, делайте легкие смузи и десерты, занимайтесь спортом по возможности. Тогда будет результат, − рассказала она корреспонденту Megatyumen.ru.