Как сохранить ягоды, фрукты и овощи свежими

- Клубнику, малину, ежевику и чернику нельзя мыть и складывать большое количество в один лоток. Ягоды нежные, мягкие. При мытье вы повреждаете их, вытекает сок, и они попросту скисают. Если хранить их в небольших лотках в один слой, они продержатся гораздо дольше, - делится опытом дачница Мария Нильская. – Морковь, зеленый лук, редис, горох и капусту тоже нельзя мыть, а хранить лучше в пластиковом пакете.

Свеклу, дыню, вишню, виноград, цуккини, шпинат и сельдерей эксперты рекомендуют хранить в холодильнике. Их можно складывать в бумажный или пластиковый пакеты.

Желательно не мыть овощи и фрукты перед тем, как отправить их в холодильник. Если же вы их вымыли, хорошо просушите, иначе может появиться плесень, сообщает АиФ-Тюмень.