Маломобильных жителей Нижнетавдинского района возят на диспансеризацию на авто

Маломобильные жители Нижнетавдинского района получили возможность пройти медосмотр в рамках диспансеризации. Из отдаленных сел на автомобиле комплексного центра социального обслуживания населения "Тавда" доставляет их в областную больницу №15.

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, профилактический осмотр прошли жители сел Бухтальское и Миясское, работа продолжается в Антипинском, а на очереди Тарманское и Андрюшинское сельские поселения. Их маломобильные жители пройдут диспансеризацию до конца года.

Главный врач ОБ № 15 Анатолий Смоляренко рассказал, что средний возраст таких пациентов – от 70 до 75 лет, многие из них не могут передвигаться самостоятельно, даже дома ходят с тростью. Некоторые не были на приеме у врача два года и дольше, поэтому они рады появившейся возможности. В больнице пожилых людей встречает и сопровождает медицинская сестра, иногда – буквально за руку. Очередей к специалистам нет.

Из всех пациентов, осмотренных на данный момент, у одного была впервые выявлена ишемическая болезнь сердца, у двух – нарушение сердечного ритма, у шестерых – артериальная гипертензия и еще у одного – хроническая обструктивная болезнь легких. Все они получили рекомендации по дальнейшему лечению.

Программа проводится в рамках национального проекта "Демография", который направлен на снижение смертности населения старше трудоспособного возраста.