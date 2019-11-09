В Тюмени готовится к открытию персональная выставка Александра Павлова

Персональная выставка заслуженного художника России Александра Павлова "Времена года. Музыка русской живописи" откроется в Тюмени 29 ноября после 10-летнего перерыва. Посмотреть ее можно будет в музейном комплексе имени Словцова до 2 февраля 2020 года.

Экспозиция будет состоять из почти 200 полотен. Часть картин с успехом экспонировалась в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, где в 2006 и 2016 годах состоялись две персональные выставки автора, а музей Северной столицы приобрел 12 произведений Александра Николаевича в свои фонды.

Персональный показ творчества Александра Павлова в Тюмени проходил 10 лет назад. Его называют одним из последних русских живописцев прежней школы, славящейся крепкими традициями. А почитатели таланта именуют Александра Николаевича еще и музыкальным художником: он дружен с музыкантами академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, с 2012 года сопровождает фестиваль пианиста Дениса Мацуева в Западной Сибири уютными проектами, пишет "Тюменская область сегодня".

Картины Павлова хранятся в Государственном Русском музее, в музейном комплексе имени Словцова, в частных коллекциях России, Франции, Германии, Польши, Венгрии, США.