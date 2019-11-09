Больше тюменских подростков смогут попасть в отряды мэра в 2020 году

В 2020 году в Тюмени больше подростков сможет трудоустроиться и поработать в отрядах мэра. Число участников проекта станет больше на 300 человек.

Согласно проекту бюджета Тюмени на 2020 и плановый период 2021-2022 гг в "Отряды мэра" планируют трудоустроить 4606 человек, в том числе 4500 подростков от 14 лет и 106 представителей молодежи старше 18 лет. По сравнению с 2019 годом общее число участников проекта увеличится на 304 человека, пишет "Вслух.ру".

На реализацию программы планируют направить 22 млн 218 тыс. рублей. Публичное обсуждение финансового документа пройдет 14 ноября в ДТиС "Пионер".

Тюменский проект "Отряды мэра" существует уже 20 лет. Летом 2019 года смогли поработать 4,2 тыс. подростков от 14 до 17 лет. Всего за эти годы "муравьями" стали более 60 тысяч человек.