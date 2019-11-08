На тюменских трассах ГИБДД усиливает контроль из-за гололёда

На территории Тюменской области синоптики прогнозируют осадки и понижение температуры до отрицательных значений, что может создать неблагоприятные дорожные условия. С 8 по 10 ноября Госавтоинспекция Тюменской области проводит на федеральных и региональных автодорогах профилактическое мероприятие "Трасса".

"Автоинспекторы во взаимодействии с дорожными службами контролируют дорожную обстановку с целью своевременного обнаружения и устранения гололеда, снежных перемётов и будут предупреждать водителей об опасности в случае ухудшения видимости на трассах", — сообщает управление Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД рекомендует автомобилистам, особенно с небольшим водительским стажем, воздержаться от дальних поездок, а также учитывать плохую видимость и дорожные условия при выборе скоростного режима.