В Тюмени завершается фестиваль "Театральная революция"

5 ноября в 20:00, на сцене Театрального центра "Космос" театр танца "нОга" покажет NODUS TOLLENS - спектакль о потерянном желании жить и попытках найти смысл своей жизни. Выступление коллектива, номинированного в этом году на российскую национальную премию "Золотая маска", пройдет в рамках закрытия Всемирного фестиваля молодежных театров "Театральная революция".

"Творчество театра "нОга" выросло из любительского в профессиональное, и это не может не вдохновлять молодежные коллективы. Поэтому выступление участника-хэдлайнера на нашем всемирном фестивале должно убедить в мысли, что все возможно. Спектакль, который они покажут — Nodus Tollens, хореографический, а язык тела понятен всем. На фестивале участники из 10 стран, все говорят на разных языках. И этот спектакль — подарок без языкового барьера", — отметила организатор фестиваля "Театральная революция" Марина Деликатная.

Помимо омичей, сегодня на сцену выйдут тюменцы со спектаклем "Я корова". Белгородцы представят документальную драму "Города одиночества". Молодежная студия из Литвы познакомит зрителя с историей Лиепы и Дондаса в "Новой истории о Роботе и Бабочке". Сургутяне выступят с пластической драмой "Горе горькое".

VII Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция" проходит в Тюмени с 1 по 5 ноября. В нем участвуют двадцать коллективов из десяти стран: Германии, Венгрии, Малайзии, Чехии, Греции и других. Оценивают спектакли "Театральной революции" семь экспертов федерального уровня.

Узнать больше о фестивале и программе заключительного дня можно на сайте космосцентр.рф.