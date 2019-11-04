Волонтеры ТюмГУ помогут сиротам и студентам стать дисциплинированными

25 воспитанников дома социальной реабилитации "Борки" и 25 учащихся Тюменского госуниверситета примут участие в проекте "Я могу", организованном для студентов и детей-сирот волонтерами Лиги добровольцев. В рамках программы ребята научатся целеполаганию, мотивации и самодисциплине, сообщает ИА "Тюменская линия".

Как отметила руководитель проекта "Я могу!" Элена Гафулова, зачастую отсутствие самодисциплины мешает ребятам, оставшимся без родителей, достигать целей в жизни.

"В то же время проблема низкой адаптации знакома не только воспитанникам детских домов, с ней сталкиваются и студенты, которые съехали от родителей и окунулись в самостоятельную жизнь. Когда я увидела все это, мне захотелось сделать проект, который будет полезен каждому", - пояснила Элена Гафулова.

Проект представляет из себя марафон по повышению адаптации в обществе и личностной продуктивности. Работа с ребятами уже началась, участники марафона ежедневно выполняют перечень обязательных заданий. Сюда входят, к примеру, ранний подъем, зарядка и чтение книг.

"Также с детьми и студентами прорабатывают их личные цели на ближайшее время. Минимум две свои цели они должны будут выполнить к концу марафона. Запланированы мастер-классы по запросу участников. Так, детей-сирот и студентов уже обучили целеполаганию. Ребята успели подумать о том, что такое счастье, мечта и успех, представили, кем видят себя через пять лет и вместе с организаторами поиграли в увлекательные игры на внимание", - рассказала руководитель проекта.

Мотивирует участников проекта общий чат, который задает темп всему марафону, здоровая конкуренция, а также возможность получения призов. Для более удобного взаимодействия создана группа "Я могу", в которой публикуются новости проекта и полезная информация.

Проект реализует на средства грантового конкурса "Моя идея 2019", который представители Лиги добровольцев ТюмГУ выиграли в мае 2019 года Сумма гранта составляет 25 тыс. рублей.