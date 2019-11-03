Жителям Борков помогли оперативно решить транспортный вопрос

Жители Борков теперь без проблем смогут добраться до Тюмени на автобусах в удобное время. Проблему транспортной доступности оперативно решили при участии сельчан, главы села Дмитрия Ярунова и "Уралуправтодора".

Проблема заключалась в том, что после расширения федеральной дороги сельчанам приходилось ехать в Тюмени через Созоново и платить за билет почти в два раза дороже, так как с трассы убрали все автобусные остановки. Расписание стало неудобным - первый автобус идет в 7 утра, второй - только во второй половине дня. На проходящие автобусы, идущие в сторону Тюмени, не сесть, так как остановки с федеральной дороги убрали - не положено по новым правилам.

В результате конструктивного диалога всех задействованных сторон обустроили съезд с трассы со стороны Тобольска с остановкой на территории села и выездом обратно на трассу. Такой вариант устроил и сельчан. Все работы были проведены в кратчайшие сроки.

"Дорожники оперативно положили плиты, установили остановку, сейчас есть даже урна для мусора, - рассказал "Вслух.ру" член общественной палаты Тюменского района Владимир

Калининский. - Чтобы автобусы могли выехать, пришлось еще срубить несколько деревьев. Сегодня люди могут уехать в город на трех автобусах: 218, 118 и 133. 133-й автобус "Тюмень – Кунчур" также должен съезжать с трассы в село и забирать пассажиров. Проблема с транспортной доступностью решилась очень быстро".

По словам Калининского, над федеральной автодорогой в Борках уже установили два надземных пешеходных перехода. Осталось только сделать пешеходные подходы к ним. Пока что, идя к остановке, люди переходят дорогу по обычному пешеходному переходу.

"На будущий год трассу расширят до четырех полос и в районе Созоново, и точно так же, как у нас, уберут автобусные остановки, - поясняет Владимир Калининский. - Поэтому лучше заранее спланировать перенос автобусных остановок, чтобы сельчане не маялись".