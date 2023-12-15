Общественный транспорт для тюменцев в ЖК "Ново Комарово" запустят с 21 декабря

фото пресс-службы АО "ТДСК"

Продолжается освоение территории жилого комплекса "Ново Комарово", который расположен рядом с Червишевским трактом, в чистом районе коттеджных поселков Патрушева и Комарово.

Параллельно с жилищным строительством ведется развитие инфраструктуры: открываются магазины, офисы компаний, рядом строится транспортная развязка, открыт надземный пешеходный переход. Для повышения транспортной доступности данного района, с 21 декабря в ЖК "Ново Комарово" начнет курсировать общественный транспорт, сообщили в пресс-службе ТДСК.

Сейчас идет обустройство необходимой временной дорожной инфраструктуры. Благодаря совместным усилиям застройщиков данного района, для автобусов будет обустроена разворотная площадка, вдоль существующих дорог в районе улиц Пушкина и Достоевского в местах, где планируется остановка автобусов, – организованы временные остановочные площадки в прямом и обратном направлениях (5 штук), начаты работы по монтажу временного освещения. Для безопасной организации дорожного движения и возможности информирования водителей, дорожники установят необходимые знаки.

Автобусы поедут по временной схеме, пока не будет обустроена запланированная дорожная сеть. В настоящее время Администрация Тюменского района уже ведёт её проектирование. Из города в "Ново Комарово" будет ездить автобус большой вместимости.