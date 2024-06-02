Тюменские выпускники школ и студенты продолжат пользоваться льготными транспортными картами в июне

В Тюмени школьники и студенты получают льготный проезд на автобусах и маршрутках. Фактически они платят 20% или 50% от стоимости проезда, то есть 6,2 руб. и 15,5 руб.

Выпускники будут сдавать экзамены. Поэтому для них сохранена льгота в июне. Для 9-классников предусмотрено 24 поездки, для 11-классников – 36 поездок.

Остальные ученики смогут пользоваться картами, оплачивая полную стоимость билетов.

У студентов продолжается учебный семестр, начинается сессия. Для них в июне рассчитано 25 учебных дней и 50 поездок.

В июле и августе льготы и у школьников, и у студентов отсутствуют, сообщает Вслух.ру.