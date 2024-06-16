Услуги пассажирского транспорта подешевели на 2,4% в Тюменской области

По данным Тюменьстата, в январе-апреле 2024 года тюменцы заплатили за различные услуги 59 млрд 601 млн рублей.

В январе и феврале оборот превышал 14 млрд рублей, в марте и апреле — более 15 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом он увеличился на 2,2%.

С начала года больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 18,2%. На 6,1% увеличилась стоимость телекоммуникационных услуг. В пределах 3-4% прибавили в цене услуги правового характера (на 3,5%), бытовые (2,9%), образовательные (2,7%), медицинские (2,3%).

Практически не изменилась стоимость услуг учреждений культуры (прирост на 0,9%), ЖКУ и аренды квартир (на 0,1%). При этом на 2,4% подешевели услуги пассажирского транспорта, сообщает Вслух.ру.