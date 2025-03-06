Выдачи автокредитов вдвое сократились в феврале

Российский рынок автокредитования в феврале остался на уровне января и составил 84 млрд рублей. По сравнению с февралем прошлого года выдачи сократились в два раза, такие данные приводит ВТБ.

Всего с начала года сумма выдач автокредитов в России составила более 169 млрд рублей – снижение к прошлому году составляет уже 44%. Спрос на кредиты по-прежнему сдерживают макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.

На новые авто в структуре сделок по итогам февраля пришлось 40%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. Средний срок кредита составил 6 лет - по сравнению с февралем прошлого года он практически не изменился.

Вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Константин Каракалов: