В Абатском районе решили проблему с чистой водой

В селе Абатском запустили блочно-модульную станцию очистки воды, ее поручил сделать губернатор Александр Моор.

"Из-за рекордного наводнения 2024 года существующие сооружения оказались затопленными. В Абатском наблюдались перебои в водоснабжении. Оперативно выделили средства из областного бюджета, на конкурсе муниципалитет определил подрядчика, заключил контракт. Сегодня этот очень важный объект введен в эксплуатацию. Мощность станции – 500 кубометров чистой воды в сутки. Это значительно улучшит качество и надёжность водоснабжения", - сообщил Моор.

Работу по обеспечению населения Тюменской области чистой водой регион продолжит. Новые павильоны питьевой воды уже в этом году появятся в 16 небольших населённых пунктах региона, в том числе в Абатском районе.